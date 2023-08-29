Пропавшая фигуристка заходила во вторник в кафе на Волоколамском шоссе Москвы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы сообщает, что пропавшая спортсменка Алина Горбачева во вторник посещала кафе на Волоколамском шоссе.

"Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Московские следователи ранее возбудили дело об убийстве Горбачевой, сообщала представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова во вторник журналистам.

По данным следствия, вечером 28 августа "девушка, закончив тренировку, покинула один из спортивных комплексов, расположенный на улице Лётная в городе Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно".

Горбачева - чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла 9-е место.