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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки

В Москве возбуждено дело об убийстве пропавшей 16-летней фигуристки
Поиски пропавшей фигуристки Горбачевой
Фото: Артем Кузнецов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей накануне 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Следователи рассчитывают установить все обстоятельства ее исчезновения.

По предварительной информации следствия, вечером 28 августа Горбачева после тренировки вышла из спорткомплекса на улице Летная в Москве и с тех пор неизвестно, где она.

Расследование и поиски пропавшей контролирует прокуратура Москвы.

Горбачева - чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров.

Как сообщал "Спорт-Экспресс" со ссылкой на фан-клуб спортсменки, она 28 августа вечером вышла с катка "Чкалов Арена" и ушла в сторону Владимирской церкви, а в 19:08 зашла в парк на набережной. Tелеграм-канал "Team Gorbacheva Official" сообщал, что последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

прокуратура Москвы Москва СКР Алина Горбачева
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