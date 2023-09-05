Пассажирам будущего МЦД-4 станут доступны бесплатные пересадки на метро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - С открытием четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры, в результате этого стоимость поездок снизится в три раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Новый МЦД-4 мы откроем в ближайшие дни. (...) Цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами. В итоге для некоторых пассажиров стоимость поездок снизится почти в три раза", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

На МЦД-4 предусмотрены три тарифные зоны: "Центральная" (от "Внукова" до "Реутова", Киевский вокзал также входит в эту зону), "Пригород" (от "Апрелевки" до "Лесного Городка" и от "Никольского" до "Железнодорожной") и "Дальняя" (от "Нары" до "Дачной" и от "Черного" до "Крутого").

В зоне "Центральная" разовая поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК будет стоить 50 рублей, в зоне "Пригород" - 65 рублей по билету "Кошелек", в зоне "Дальняя" - 65 рублей, а также 30 рублей за каждую зону.

В дептрансе отметили, что благодаря билетной системе с фиксированной ценой поездки многие пассажиры МЦД-4 перестанут строить маршрут до первой пересадочной станции, потому что так было дешевле. Вместо этого они продолжат путь до той станции, где им удобно сделать пересадку или завершить поездку, считают в департаменте.