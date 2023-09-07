Путин проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы в онлайн-режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, каким образом Путин примет участие в голосовании, Песков сказал: "График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду (голосование - ИФ) в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы".

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, уверены ли в Кремле, что предстоящие выборы 10 сентября будут сопровождаться высокой явкой.

"Все последние годы (выборы - ИФ) демонстрируют достаточно высокую явку. Развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобными, лучше организованными, из года в год ведется планомерная работа. Помимо того, конечно, и высокая активность избирателей", - ответил представитель Кремля.