Мосгорсуд приговорил россиянина к шести годам колонии за подготовку к госизмене

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил шесть колонии строгого режима гражданину РФ Глебу Вердияну по обвинению в приготовлении к государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Также Вердияну назначен штраф в размере 200 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на один год.

Вердиян признан виновным в приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30 - ст. 275 УК РФ).

Процесс прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Фабула дела в отношении Вердияна неизвестна. Комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

СМИ отмечали, что Вердиян мог быть студентом экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ).