Житель Хабаровского края приговорен к 9,5 годам колонии по делу о госизмене

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор жителю Комсомольска-на-Амуре по делу о государственной измене в форме шпионажа, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Установлено, что осужденный через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы передать сведения о военных объектах Минобороны РФ, расположенных в Хабаровском крае.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что подсудимый признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).