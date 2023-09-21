На оранжевой ветке метро в Москве произошел сбой из-за человека на пути
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На северном участке Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На северном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Позднее в дептрансе сообщили, что движение между станциями оранжевой ветки "Медведково" и "Бабушкинская" прервано.