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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

На оранжевой ветке метро в Москве произошел сбой из-за человека на пути

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На северном участке Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На северном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе сообщили, что движение между станциями оранжевой ветки "Медведково" и "Бабушкинская" прервано.

Москва Московский метрополитен
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