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Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Отопление в Москве начнут включать 3 октября
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступят во вторник, 3 октября, к подаче тепла в здания Москвы, этот процесс займет пять дней, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - сказал Бирюков журналистам.

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Он отметил, что в этом году пуск тепла в столице стартует значительно позже, чем в прошлом, благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В 2022 году отопление в соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября начали подавать тепло в жилые дома.

"Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все работы были завершены в установленный срок - до 1 сентября", - сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их, а также позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Москва
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