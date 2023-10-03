Активировать пополнение "Тройки" можно будет на турникетах метро Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры столичного метрополитена скоро смогут активировать пополнение "Тройки" на самих турникетах, искать жёлтые терминалы не понадобится, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас на оборудовании дорабатывают программное обеспечение и устраняют ошибки. Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придется тратить время и искать желтые терминалы", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе отметили, что сейчас в метрополитене проходит финальное тестирование сервиса. Тестировщики из фокус-группы совершили уже более 5 тыс. успешных активаций пополнения билета "Кошелек" карты "Тройка".

Сегодня записать удаленное пополнение карты можно также через телефоны Android с NFC и с помощью валидаторов в наземном транспорте, напомнили в дептрансе.