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С декабря поменяются правила разблокировки "Тройки" для поездок на МЦД

Кроме этого, залоговую стоимость карты увеличат до 150 рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Дептранс Москвы сообщил об изменениях с 1 декабря правил разблокировки карты "Тройка" для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) – необходимо будет заплатить 198 рублей.

"Для поездок на МЦД меняем правила ее (карты - ИФ) разблокировки: теперь необходимо будет заплатить 198 руб. (это стоимость билета 6 ж/д зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

В дептрансе сообщили, что в текущем году на шести направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по "Тройке". Например, пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% на поездках в Московской области. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью – они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую "Тройку", так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород.

"Чтобы остановить подобное мошенничество мы меняем залоговую стоимость "Тройки". С 1 декабря она составит 150 руб.", - отметили в пресс-службе.

В дептрансе добавили, что добросовестные пассажиры, которые постоянно пользуются своей "Тройкой", не заметят изменений.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) отметили, что бесплатная разблокировка карты была введена более 5 месяцев назад. В отличие от метро, не на всех пригородных станциях стоят турникеты, а установлены валидаторы, чтобы открывать или закрывать поездку по карте "Тройка", пользоваться абонементами, а также получить бесплатную пересадку на метро. Валидация необходима для корректного списания стоимости проезда, напомнили в ЦППК.

Как отметили в компании, 5% пассажиров пренебрегают установленными правилами проезда и сознательно нарушают их, применяя мошеннические схемы. Большинство номеров "Троек" обращается за бесплатной разблокировкой на регулярной основе при условии, что вся техника была в исправном состоянии, говорится в сообщении.

Москва МЦД ЦППК Тройка
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