В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 15 октября в связи с инфляцией и подорожанием топлива и электроэнергии изменятся некоторые тарифы на проезд в городском транспорте, сообщили в Дептрансе. Соответствующее постановление правительства столицы опубликовано на сайте мэрии.

"Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок", - говорится в телеграм-канале департамента.

Стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде и билета "Автобус - Трамвай" не меняется. Их можно заморозить на 14 дней.

"Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей. Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняем прежней", - добавили в департаменте.

Кроме того, пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.

Так, проезд по карте "Тройка" вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, а по билету "90 минут" с 75 рублей до 81 рубля. Проезд по карте "Тройка" по метро плюс МЦД стал стоить 71 рубль.

Цена одной поездки на транспорте по билету "Единый" теперь составит 65 рублей вместо 62 рублей, а за 2 поездки нужно будет заплатить 130 рублей.

Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 3 150 рублей (вместо 2 730 рублей).

Единые проездные билеты, записанные на карту "Тройка", также изменились. Безлимитный билет на 1 сутки стал стоить 315 рублей, вместо 285, на трое суток - 600 вместо 540, на 30 дней - 2 730 (вместо 2540), на 90 дней - 6 600 (сейчас 6 150) рублей. Изменилась стоимость "Единого" билета на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне пригород - до 3 240 и 8 370 рублей.

Также изменились тарифы на проездные билеты на наземный транспорт - стоимость на 30 дней составит 1 700 рублей, а на 90 дней - 4 520.

Изменилась стоимость билета на 30 дней для обучающихся. Так, проездной на метро и МЦД стал стоить 510 рублей, а единый без лимита поездок - 770 рублей.