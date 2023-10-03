Стоимость эвакуации автомобилей нарушителей вырастет в Москве с 15 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве в октябре и ноябре изменятся некоторые тарифы для водителей, нарушающих правила парковки, и появятся новые участки платной парковки, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 15 октября изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок", - говорится в телеграм-канале департамента.

Так, первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения авто.

"Несмотря на то, что водители, чьи автомобили попали на спецстоянку, нарушили правила, мы идем им навстречу и устанавливаем тарифы ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС. При условии, что эвакуация будет оплачена вовремя - в течение 60 дней", - добавили в ведомстве.

Кроме того, с 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками изменятся тарифы на парковку. На семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90-100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы.

При этом действующая тарифная сетка - максимальный тариф 450 руб. в час - остается прежней и повышаться не будет.

В дептрансе отметили, что эти решения позволят сделать дороги свободнее, а для местных жителей станет больше доступных мест для стоянки возле дома.

Кроме того, с 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей. Муниципальные депутаты согласовали изменения.

Таким образом теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение.

Теперь стоимость перемещения транспортного средства категории М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдёт 60 дней с момента возвращения автомобиля обойдется нарушителям в 5 920 рублей, ранее стоимость была 4 730 без учета скидки. За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. нужно будет заплатить 9 450 рублей (вместо 7 540), а за транспортное средство категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой до 4 тонн - 10 703 рубля вместо 10 580 рублей.

В случае, если оплата будет произведена после 60 дней с момента возврата транспортного средства, с 15 октября придется заплатить 10 703 рубля.

Хранение обойдется в 940 за "M", "A", 1820 за "B" и "D" не более 3,5 тон и 2 590 за "D" более 3,5 г, "С", "Е" и негабаритные транспортные средства.