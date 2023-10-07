Усиленный режим работы горслужб Москвы сохранится до конца дня из-за непогоды

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают работу в усиленном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые, по прогнозу, сохранятся до конца субботы, сообщили в пресс-службе комплекса.

"Согласно прогнозам синоптиков, сильный дождь сохранится до конца дня. Может выпасть четверть месячной нормы осадков", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на улицах города дежурят 300 бригад и спецтехника ГУП "Мосводосток". На круглосуточном дежурстве 1,5 тыс. аварийных бригад.

Как сообщили в пресс-службе, "принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий".

Отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В пресс-службе комплекса призвали горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.