Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Усиленный режим работы горслужб Москвы сохранится до конца дня из-за непогоды

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают работу в усиленном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые, по прогнозу, сохранятся до конца субботы, сообщили в пресс-службе комплекса.

МоскваЗаметное улучшение погоды придет в Москву к концу следующей неделиЗаметное улучшение погоды придет в Москву к концу следующей неделиЧитать подробнее

"Согласно прогнозам синоптиков, сильный дождь сохранится до конца дня. Может выпасть четверть месячной нормы осадков", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на улицах города дежурят 300 бригад и спецтехника ГУП "Мосводосток". На круглосуточном дежурстве 1,5 тыс. аварийных бригад.

Как сообщили в пресс-службе, "принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий".

Отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В пресс-службе комплекса призвали горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заметное улучшение погоды придет в Москву к концу следующей недели

Заметное улучшение погоды придет в Москву к концу следующей недели

В Москве пробки достигли 10 баллов

В Москве пробки достигли 10 баллов

Местами в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам пока не менять резину на зимнюю

Мрачная погода с мокрым снегом и ветром ожидается в Москве и области в выходные

Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

В Москве до вечера среды возможны дожди и сильный ветер

Стоимость эвакуации автомобилей нарушителей вырастет в Москве с 15 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });