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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В Коломенском проведут реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В музее-заповеднике "Коломенское" начали реставрацию церкви Вознесения Господня, она должна завершиться в 2024 году, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, реставраторы приведут в порядок цоколь, галерею и шатер храма, металлические элементы, элементы из белого камня. Их очистят, обработают защитными составами, заменят деформированные части, восстановят историческую кладку и декор.

Также будет благоустроена прилегающая территория.

Церковь Вознесения была построена в 1528—1532 годах предположительно итальянским архитектором Петром Францизском Анибале по заказу великого князя Московского Василия III и стала первым каменным шатровым храмом на Руси. Она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сергей Собянин Москва Коломенское Вознесение Господне
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