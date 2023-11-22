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В Москве завершен сезон велопроката

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В столице завершен 11-й сезон городского велопроката, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Велопрокат стал полноценной частью московского транспорта - более 80% поездок на арендованных велосипедах совершается с транспортной целью. В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката теперь составляет 300 метров", - сказал Ликсутов.

По словам заммэра, в будущем сезоне вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения.

По данным дептранса, количество доступных велосипедов в 2023 году превысило 10 тыс. В этом сезоне пользователи в среднем арендовали велосипед на 39 минут и проезжали более 4 км.

Новые станции аренды в 2023 году появились в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Внуковском, Южное и Северное Тушино, рядом с метро "Митино", у парка Яуза и в других местах.

Кроме того, городской велопрокат перешел на полностью российское программное обеспечение, что обеспечило надежность поездок сервиса. В течение сезона для обладателей безлимитных проездных "Единый" на карте "Тройка" и студентов с картой москвича действовали бесплатные поездки на любом велосипеде Велобайк. Ими воспользовались почти 20 тыс. человек, отметили в департаменте.

Максим Ликсутов Москва
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