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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В трех больницах Москвы начали работать "робокошки"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В трех больницах Москвы в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры, которые за свой внешний вид с кошачьими ушами и глазами получили название "робокошки", сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В наших больницах давно применяются разные роботы, например, самые известные из них - DaVinci. Но роботы могут быть не только хирургическими, - сказала она. - Сейчас в тестовом режиме в ГКБ 67 имени Л.А. Ворохобова, НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ 15 имени. О.М. Филатова пациентам и врачам начали помогать "робокошки". Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей".

Заммэра заверила, что роботы абсолютно безопасны в использовании.

Ориентироваться в пространстве им помогают камеры. Чтобы включить "робокошку", нужно прикоснуться к ее "лобику", выбрать на дисплее нужный пункт меню и нажать "Поехали!". После завершения маршрута робот автоматически возвращается на свое место в приемное отделение в зону триажа, где происходит процесс выявления пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, либо к регистратуре.

В случае успеха пилотного проекта, его расширят на остальные стационары города, добавила Ракова.

Анастасия Ракова Москва НИИ Склифосовского
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