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Метель ожидается в Москве в пятницу, может выпасть до 10 см снега

Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного снегопада вечером четверга и в пятницу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежный накат, прирост снега может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - сказал Бирюков журналистам.

По его словам, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в 13.00 коммунальная техника провела сплошную превентивную противогололедную обработку проезжей части.

"С 23.00 приступим к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, затем вновь проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз по мере выпадения осадков", - сказал заммэра.

Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

Петр Бирюков Москва
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