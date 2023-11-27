Резкие перепады температуры ожидаются в Москве на этой неделе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Самым холодным днем этой недели в Москве станет среда, когда дневная температура понизится до минус 7 градусов, но затем потеплеет, декабрь в столице начнется с зимней температуры - от минус 5 до минус 3 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник максимальные температуры будут в Москве в районе полудня и до трех часов дня - нулевые, даже до плюс 2 градусов. А затем, с вечера, начнется понижение температуры, и оно будет продолжаться в течение следующей ночи и дня, когда будет примерно одинаковая температура - минус 8 - минус 5", - сказал он.

Метеоролог отметил, что в среду "будет очень холодный день - ночные температуры от минус 15 до минус 11, а днем минус 7 - минус 6 градусов". Таким образом, по сравнению с понедельником, температура понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.

В четверг в столицу придет более влажный воздух с юго-востока, поэтому выпадут значительные осадки. Температура повысится, днём будет около минус 4 градусов, что соответствует нормам ноября.

"Затем, в первых числах декабря, опять произойдет понижение температуры, ночные будут минус 11 - минус 6, а днём около минус 5 - минус 3. Такая зимняя погода", - сказал глава Гидрометцентра.

"Нескучная неделя получается и по температуре, и по осадкам", - добавил Вильфанд.