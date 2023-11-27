Снег будет идти весь день в Москве, вечером ожидаются пробки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Затруднения движения на дорогах ожидаются в столице во второй половине дня из-за снегопада, возможно образование гололедицы, сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. (...) Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область", - говорится в телеграм-канале департамента.

Сейчас движение в центральной части города и на Московском скоростном диаметре (МСД) - рабочее. Интенсивное движение на МКАД, Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте, Липецкой улице, а также на шоссе Энтузиастов в сторону центра.

"В городе идет мокрый снег - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро", - отмечается в сообщении.

В дептрансе попросили водителей особенно быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.