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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Москве будут тестировать мини-электробус до марта 2024 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тестирование электробуса малого класса переходит в зимний режим для оценки работы климатической системы и различных систем безопасности, испытания продлятся до марта следующего года. Об этом сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Российские электробусы в Москве отработали успешно уже пять зим подряд, что говорит об их высокой надежности и комфорте для пассажиров. Уверены, что новый транспорт, который мы сейчас тестируем, точно так же справится с любыми погодными условиями", - сказал Ликсутов.

Испытания нового транспорта российского производителя продлятся до марта 2024 года. При успешном прохождении испытаний будет рассмотрена возможность замены подобными машинами автобусов малого класса.

По данным дептранса, за полгода теста на маршруте 883 электробус проехал более 21 тыс. км, пассажиры на нем совершили уже почти 35 тыс. поездок.

Москва
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