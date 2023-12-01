На рынке "Садовод" в Москве произошел пожар

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, проводится эвакуация, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу.

В пресс-службе МЧС позже уточнили, что на территории "Садовода" загорелись товары народного потребления в смежных трехуровневых контейнерах.

"К тушению привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, в том числе подъёмные механизмы", - сообщили в министерстве.

Спасатели МЧС РФ эвакуировали уже 350 человек, подчеркнули в ведомстве.

"Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - говорится в сообщении.