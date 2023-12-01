Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

На рынке "Садовод" в Москве произошел пожар

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, проводится эвакуация, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу.

В пресс-службе МЧС позже уточнили, что на территории "Садовода" загорелись товары народного потребления в смежных трехуровневых контейнерах.

"К тушению привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, в том числе подъёмные механизмы", - сообщили в министерстве.

Спасатели МЧС РФ эвакуировали уже 350 человек, подчеркнули в ведомстве.

"Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - говорится в сообщении.

МЧС РФ Москва Садовод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря
Миллиарды полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

В Москве построят еще четырнадцать мостов

В Москве построят еще четырнадцать мостов

Суд в Москве арестовал обвиняемого в подготовке теракта на железной дороге

Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить в мае 2024 года

Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить в мае 2024 года

Сильный снег с порывистым ветром ожидается в столице в среду и четверг

Сильный снег с порывистым ветром ожидается в столице в среду и четверг

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск

К началу декабря в Москве ожидается высота снега в четыре раза больше обычных значений

К началу декабря в Москве ожидается высота снега в четыре раза больше обычных значений

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 января

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });