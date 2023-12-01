Площадь пожара на московском рынке "Садовод" достигла 350 кв. метров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на вещевом рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, где ранее загорелись товары в трехуровневых контейнерах, составляет 350 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Отмечается, что на месте пожара уже работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Ранее в пятницу товары народного потребления загорелись в смежных трехуровневых контейнерах на территории "Садовода". Спасатели МЧС РФ эвакуировали с места пожара 350 человек.