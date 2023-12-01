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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Собянин сообщил о снижении на 25% смертности трудоспособного населения Москвы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние годы смертность трудоспособного населения снизилась почти на четверть, показатель ожидаемой продолжительности жизни достиг 78,4 года, сообщил конгрессе "Национальное здравоохранение" мэр города Сергей Собянин.

"В Москве смертность трудоспособного населения за последние годы уменьшилась почти на четверть, это хороший показатель. Младенческая смертность уменьшилась почти в 2,5 раза, это тоже хороший показатель", - сказал он.

По словам мэра, в столице достигнут показатель ожидаемой продолжительности жизни 78,4 года, что максимально приближено уже к европейским показателям.

Сергей Собянин Москва
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