Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

В мэрии Москвы сообщили о сокращение младенческой смертности вдвое с 2010 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в два раза в сравнении с 2010 годом, сообщила журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов", - сказала она.

По ее словам, сейчас в столице выхаживают детей с низкой массой тела практически в 99% случаев и экстремально низкой - в более чем 82%. За последние годы в роддома и перинатальные центры было поставлено более двух тысяч позиций техники, а до конца следующего года планируется закупить более 400 позиций.

Ракова напомнила, что в городе работают пять перинатальных центров. В ближайшее время планируется открытие нового центра на базе больницы № 31 имени академика Савельевой. В Москве также открыты особые центры компетенции для помощи беременным женщинам.

Анастасия Ракова Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID

Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID

УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Метрополитен объяснил утренним часом пик большую очередь на станции "Некрасовка"

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

Температура выше нормы ожидается в Москве на этой неделе

В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Штейн по делу о фейках про ВС РФ

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });