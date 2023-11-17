В мэрии Москвы сообщили о сокращение младенческой смертности вдвое с 2010 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в два раза в сравнении с 2010 годом, сообщила журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов", - сказала она.

По ее словам, сейчас в столице выхаживают детей с низкой массой тела практически в 99% случаев и экстремально низкой - в более чем 82%. За последние годы в роддома и перинатальные центры было поставлено более двух тысяч позиций техники, а до конца следующего года планируется закупить более 400 позиций.

Ракова напомнила, что в городе работают пять перинатальных центров. В ближайшее время планируется открытие нового центра на базе больницы № 31 имени академика Савельевой. В Москве также открыты особые центры компетенции для помощи беременным женщинам.