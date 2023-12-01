Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве увеличилась до 600 кв. метров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на вещевом рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, где ранее загорелись товары в трехуровневых контейнерах, выросла до 600 кв. метров, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС РФ.

"Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 600 кв. метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 350 кв.м.

Товары народного потребления загорелись в пятницу в смежных трехуровневых контейнерах на территории рынка "Садовод". Спасатели МЧС РФ эвакуировали с места пожара 350 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.