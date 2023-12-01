Пожар на рынке "Садовод" локализовали

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы локализован пожар на вещевом рынке "Садовод", где в середине дня загорелись товары в трехуровневых контейнерах, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на рынке увеличилась с 350 до 600 квадратных метров. На рынке проводилась эвакуация.

"Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка", - отмечают в МЧС.

При тушении используется система с гидроабразивной резкой "Кобра", которая позволяет тушить огонь в закрытом помещении через отверстие, без захода людей внутрь.