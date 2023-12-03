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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Собянин сообщил об открытом для врачей новом подразделе в электронной медкарте

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В электронной медкарте стал доступен для врачей новый подраздел предварительных диагнозов, теперь вся ключевая информация о здоровье пациента собрана вместе, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Добавили для врачей новую функцию в электронную медкарту - подраздел "Предварительные диагнозы". Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах, что отнимало время на их сбор. Такой подход поможет выявлять серьезные заболевания на более ранних стадиях", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, теперь врачу открывается полная картина по каждому заболеванию. Он может выбирать более эффективную тактику лечения, опираясь на индивидуальные особенности и проявление болезни.

Собянин отметил, что также врачам стал доступен специальный регистр пациентов с неподтвержденными диагнозами. В нем видно, кто не до конца прошел необходимую диагностику и когда она прервалась. Если информации для заключительного диагноза достаточно, то в дальнейшем специалист сможет поставить его заочно. Затем вызовет пациента на прием, чтобы скорее начать лечение.

Москва Сергей Собянин
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