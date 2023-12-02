Мурашко анонсировал начало перехода на электронные медкарты в поликлиниках в 2024 году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Отказ от бумажных медицинских карт и их переход на электронные носители в поликлиниках России станет обязательным, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Со следующего года к органам исполнительной власти мы это (отказ от бумажных медкарт - ИФ) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", - сказал он на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Отказ от бумаги (...) мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк (...) Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет трансформировать нам здравоохранение", - заявил Мурашко.