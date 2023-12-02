Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Мурашко анонсировал начало перехода на электронные медкарты в поликлиниках в 2024 году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Отказ от бумажных медицинских карт и их переход на электронные носители в поликлиниках России станет обязательным, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Со следующего года к органам исполнительной власти мы это (отказ от бумажных медкарт - ИФ) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", - сказал он на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Отказ от бумаги (...) мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк (...) Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет трансформировать нам здравоохранение", - заявил Мурашко.

Минздрав РФ Михаил Мурашко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

Минобороны объяснило увеличение численности армии с проведением СВО и угрозами НАТО

Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Минюст признал иноагентами проект "Ковчег" и "Телеканал Дождь"

Путин изменил состав СПЧ

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });