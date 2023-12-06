Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Морозы в Москве начнут ослабевать только после вторника, но температура все-равно будет низкой, на 5 градусов ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца этой недели, в понедельник и вторник погода будет холодной. По предварительным расчетам, возможно, аномалии будут просто чуть меньше – не 8-12 градусов, как сейчас, а минус 5 градусов. Но это все равно холодная погода", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра, в Москве 7 декабря дневная температура составит минус 14 - минус 12 градусов, ночью температура будет опускаться до минус 19, в пятницу и субботу днем – минус 16 - минус 14, ночью до минус 20. В воскресенье и понедельник температура днем в Москве и области будет от минус 18 до минус 13. Во вторник, 12 декабря, чуть потеплее – днем будет от минус 14 до минус 9 градусов.