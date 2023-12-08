Морозы до минус 50 градусов прогнозируются до вторника в Сибири

В ряде регионов ЦФО на выходных ожидается до минус 35

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ночные морозы до минус 50 градусов прогнозируются в отдельных районах Сибири, в Приволжском федеральном округе и на Урале ожидается до минус 40 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сибирском федеральном округе - в южной половине - Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской, юг Красноярского и Хабаровского краев - аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10-24 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он утончил, что 9-12 декабря в Омской области минимальная температура ночью будет опускаться до минус 45 градусов, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае - до минус 40 и ниже, а в центральных и южных районах Красноярского края - до минус 50.

Также аномально холодная погода, ниже нормы на 7 градусов, ожидается в Якутске - до минус 48 градусов.

Кроме того, аномально холодная погода в выходные будет в ряде районов Центрального федерального округа - температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. Так, в Костромской области в субботу будет мороз до минус 35 градусов.

В Тульской, Брянской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях 10 декабря прогнозируется сильный снег, метель и снежные заносы.

Морозы будут также в Приволжском федеральном округе и на Урале: в Кировской области - до минус 41 градуса, в Пермском крае - до минус 40 и гололедные отложения, в Свердловской, Курганской областях - сильный мороз, минимальная температура до минус 40. Такая температура будет ниже нормы на 7-20 градусов.