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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

В Подмосковье открыли памятный знак о мужестве граждан Донбасса и Новороссии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны открыло на территории центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Московской области памятный знак уважения мужеству граждан Донбасса и Новороссии, сообщило военное ведомство.

Памятный знак в канун Дня Героев Отечества открыл замминистра обороны Виктор Горемыкин. В церемонии приняли участие члены Совета Федерации, представители администраций Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, участники движения "Юнармия" из Московской области, ДНР и ЛНР.

"Не случайно мы открываем памятный знак в канун Дня Героев Отечества. Это еще одна возможность воздать дань уважения мужеству и отваге всех граждан Донбасса и Новороссии, которые самоотверженно встали на защиту родной земли", - сказал на церемонии Горемыкин.

В основе архитектурной композиции - фрагмент разрушенной стены одной из школ города Донецка, покрытой следами от осколков снарядов. "В переднюю часть монумента вмонтированы гильзы, в которые в ходе торжественной церемонии были заложены кисеты с землей, собранной юнармейцами на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в пресс-релизе.

Авангард ДНР Донбасс ЛНР Подмосковье Юнармия Минобороны
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