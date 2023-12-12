Снег прогнозируется в столице в течение всего дня

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам пользоваться городским транспортом во вторник из-за снега, который будет идти весь день.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

В дептрансе попросили водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. "Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - отметили в ведомстве.