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Кабмин выделит регионам 4,8 млрд руб. на развитие городского электротранспорта

Кабмин выделит регионам 4,8 млрд руб. на развитие городского электротранспорта
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ перераспределило 4,8 млрд руб. из федерального бюджета на финансирование проектов по развитию городского электротранспорта в ряде российских регионов, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

Средства будут направлены, в частности, на продолжение и завершение ранее начатых проектов по строительству трамвайных линий, а также на запуск электробусов на маршруты.

Так, в Ростовскую область будет направлен почти 1 млрд руб. на продолжение модернизации и строительства инфраструктуры для трамвайных маршрутов - путей, тяговых подстанций и электродепо.

Властям Нижегородской области перераспределение федеральных средств позволит завершить проект по приобретению электробусов. Всего в 2024 году планируется закупить 30 машин. На это будет выделено около 700 млн руб.

Как отмечает пресс-служба правительства, в стране работает программа субсидирования проектов развития городского электротранспорта. Помимо Ростовской и Нижегородской областей в ней принимают участие Красноярский, Краснодарский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области. Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта", который является частью нацпроекта безопасных автодорог.

Михаил Мишустин Нижегородская области Ростовская область
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