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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Москву украсили к зимним праздникам

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, а также световыми декоративными конструкциями и искусственными елями, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тыс. праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - сказал Бирюков во вторник.

Москву к Новому году также украсили порядка 5 тыс. световых декоративных конструкций, более 1 тыс. искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами, добавил он.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформлены световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн", - сказал заммэра.

Для украшения города используется энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков сообщил, что последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

Москва
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