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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Температура около нуля градусов будет в Москве в последние дни 2023 года, в новогоднюю ночь и 1 января, небольшое понижение температуры прогнозируется со 2 января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конец недели такой, что все-таки температура будет около нуля - от минус 2 до плюс 2 градусов. И 30, и 31 декабря, и 1 января. Облачно, временами небольшие осадки. Очень мягкая зима на Новый год", - сказал Вильфанд.

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Он отметил, что несмотря на теплую погоду, в Москве и Подмосковье продолжит лежать снег, его высота будет около 20 см.

При этом, по предварительным расчетам, со 2 января в столичном регионе начнется небольшое понижение температуры до отрицательных значений - она уже не будет подниматься выше нуля.

Говоря о рабочих днях последней недели года, Вильфанд уточнил, что на Москву переносятся теплые воздушные массы из Атлантики, поэтому "в течение рабочих дней будет достаточно однородная погода". Так, в среду, 27 декабря, в Москве ночью прогнозируется от минус 5 до минус 3, а днем - от минус 2 до нуля. В четверг температура чуть понизится - ночью будет от минус 6 - до минус 4, по области до минус 8, а днем - от минус 4 до минус 2 градусов. В пятницу новое повышение температуры - ночью ожидается от минус 8 до минус 3, а днем от минус 2 до нуля градусов.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр
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