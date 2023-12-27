В Москве отреставрируют усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы отреставрируют городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке по программе "один рубль за квадратный метр в год", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия и получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки.

Остальные помещения усадьбы Шубиных находятся в частной собственности, но по условиям договора фасады объекта будут отреставрированы целиком, уточнил мэр.

В 1823 году усадьба принадлежала Шубиным, к этому времени уже был построен главный дом с деревянным вторым этажом и мезонином. Затем к зданию пристроили два флигеля. В 1833—1834 годах в доме жил декабрист Михаил Орлов, у которого бывал Пушкин. В 1899 году, когда усадьба уже была превращена в доходный дом, Чехов останавливался здесь ненадолго у сестры, которая снимала комнаты во флигеле, выходившем в Успенский переулок.

С 2007 года усадьба находится под госохраной как выявленный объект культурного наследия.