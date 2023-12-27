Мосгордума утвердила новую нарезку одномандатных избирательных округов в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла законопроект, устанавливающий новую схему одномандатных избирательных округов.

"Когда в одном районе существенно увеличивается численность населения, это по сути дела влечет за собой необходимость комплексного подхода к этому вопросу в целом по всему городу. То есть где-то численность увеличилась, значит необходимо пересматривать и границы других округов", - отметил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на этом заседании.

Он уточнил, что схему утверждают сроком на 10 лет. Действующая схема округов по выборам депутатов Мосгордумы была утверждена 30 апреля 2014 года. Новая схема состоит из 45 одномандатных округов. По словам Реута, в ней учтено обеспечение равного представительства, чтобы количество избирателей во всех 45 округах было примерно равным с отклонением в пределах 10%.

Выборы в Мосгордуму VIII созыва пройдут в сентябре 2024 года, тогда будут избраны 45 депутатов.