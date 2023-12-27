Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Мосгордума утвердила новую нарезку одномандатных избирательных округов в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла законопроект, устанавливающий новую схему одномандатных избирательных округов.

"Когда в одном районе существенно увеличивается численность населения, это по сути дела влечет за собой необходимость комплексного подхода к этому вопросу в целом по всему городу. То есть где-то численность увеличилась, значит необходимо пересматривать и границы других округов", - отметил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на этом заседании.

Он уточнил, что схему утверждают сроком на 10 лет. Действующая схема округов по выборам депутатов Мосгордумы была утверждена 30 апреля 2014 года. Новая схема состоит из 45 одномандатных округов. По словам Реута, в ней учтено обеспечение равного представительства, чтобы количество избирателей во всех 45 округах было примерно равным с отклонением в пределах 10%.

Выборы в Мосгордуму VIII созыва пройдут в сентябре 2024 года, тогда будут избраны 45 депутатов.

Дмитрий Реут Мосгордума Мосгоризбирком Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Студентов юрфака МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори у студента

Небольшой снег и плюсовая температура ожидаются в Москве на Новый год

Цены на топливо на АЗС Москвы продолжили активный рост

Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });