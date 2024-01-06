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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

За ночь в Москве выпало более 6 см снега

За ночь в Москве выпало более 6 см снега
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Городские службы устраняют последствия ночного снегопада в столице, сообщает в субботу комплекс городского хозяйства Москвы.

"За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил более 6 см. В течение дня снегопад продолжится - прирост снега может составить еще до одного сантиметра", - сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Он сообщил, что ранним утром в городе провели "сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой". "В 11:00 приступили к очередному циклу работ. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники", - отметил Бирюков.

Организована чистка снега кровель домов и выступающих элементов на фасадах зданий. Места проведения работ огорожены специальными лентами и заграждениями. Пешеходам рекомендовано быть внимательными при движении в зонах, где ведутся работы и не заходить за ограждения.

Бирюков уточнил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также различным объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Петр Бирюков Москва
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