Снегопад и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Москве в четверг

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Снегопад ожидается в столице после девяти вечера в среду, городские службы работают в усиленном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, снегопад вновь начнется сегодня после 21:00, наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 11 января составит еще до 6 см. Завтра непогода может сопровождаться порывами ветра до 13-18 м/с", - сказал Бирюков журналистам в среду.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Заммэра уточнил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил более 6 см.

В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства попросили пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.