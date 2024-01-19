Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, задержанного по делу о возбуждении вражды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Баратова заключили под стражу на срок до 17 марта, заявили в пресс-службе в пятницу.

Баратову, по данным суда, предъявлено обвинение по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии столичного Следственного комитета РФ (СКР), "в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции".

Возбудить уголовное дело в связи с высказываниями Баратова ранее поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, к которому, как заявили в СКР, обратились "российские военные корреспонденты".