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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Что произошло за день: пятница, 19 января

Гособвинение запрашивает 28 лет для Дарьи Треповой, главу узбекского землячества арестовали, тариф "Платона" поднимут с 1 февраля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии и назначить ей штраф в 800 тыс. рублей. Пострадавшие при теракте, в результате которого погиб Владлен Татарский, требуют от Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) свыше 41 млн руб.

- Девять участников уличной акции в Баймаке получили от 8 до 15 суток ареста. Все они признаны виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Дмитрий Песков не согласился с тем, что беспорядки в башкирском городе носят массовый характер.

- Главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды. По версии СКР, в декабре он и иные лица разместили в соцсетях "публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции".

- Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку - до 3,05 руб./км.

- Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин стал президентом благотворительного фонда "Поддержки и развития Школы-студии МХАТ".

- Казахстан с 1 марта перейдет на единое время - UTC+5 (Москва находится в поясе UTC+3). На сегодняшний день в стране применяются два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны - в зоне UTC+6.

- Спортивный директор ФК "Спартак" Томаш Амарал заявил о планах сократить основной состав команды.

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