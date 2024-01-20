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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Москве начали тестировать новый светофор со встроенной контурной подсветкой

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестирование нового светофора, он отличается контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Тестируем новый вид светофоров на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Устройство заметно издалека, в любую погоду и время суток. Это поможет водителю заранее увидеть сигнал и не допустить ошибки. Если новый светофор зарекомендует себя, то распространим новинку на других улицах. Приоритет для нас - продолжать снижать число аварий", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе отметили, что модель "Сириус" отличается от привычного плоского светодиодного светофора контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала.

Москва ЦОДД Максим Ликсутов
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