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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Что произошло за день: суббота, 20 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии, изменения правил после гибели высаженного из поезда кота, новый вид светофоров в Москве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Госдуму 22 января. Вячеслав Володин сообщил, что речь идет о конфискации денег и ценностей, используемых или предназначенных "для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации". Также предусмотрено лишение почетных званий через суд.

- Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота, которого выпустили в Кирове, приняв за беспризорного. Будет предусмотрены передача животного работникам на остановках и вызов представителей зоозащитных организаций, сообщили в РЖД. Ранее в субботу стало известно, что погибшего кота опознал владелец.

- В Госдуму внесен законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соглашение было подписано 25 мая 1956 года и предоставляет право рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, ловить рыбу в Баренцевом море.

- Суд арестовал шестерых подозреваемых в нападениях на прохожих в Белгороде. По версии следствия, вечером 8 января они, будучи пьяными, на улице вступили в конфликт на национальной почве с двумя прохожими и начали их избивать, злоумышленникам помешали очевидцы.

- Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анна Калинская, Мария Тимофеева и Мирра Андреева.

- В Москве начали тестировать светофор с контурной подсветкой, которая повторяет цвет горящего сигнала.

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