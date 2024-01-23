В центре Москвы загорелось здание 1917 года постройки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в административном здании в Милютинском переулке в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре на Милютинском переулке, дом 18, строение 3. Выявлено возгорание на втором этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции. Здание примыкает к четырехэтажному учебному зданию. Администрация учебного заведения вывела школьников из здания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с возгоранием в Милютинском переулке движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Также перекрыт поворот на Милютинский переулок со Сретенского бульвара.

По сведениям из открытых источников, административное здание по указанному адресу в Красносельском построено по индивидуальному проекту в 1917 году. Это объект культурного наследия федерального значения.