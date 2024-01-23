В Москве потушили пожар в Милютинском переулке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы потушили пожар в административном здании 1917 года постройки по адресу Милютинский переулок, дом 18, строение 3, сообщили в столичном главке МЧС. По информации ведомства, никто не пострадал.

Ранее из-за этого пожара перекрывали движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка, также был перекрыт поворот на Милютинский переулок с Сретенского бульвара.

"Движение восстановлено", - сообщает теперь городской Департамент транспорта.

По сведениям из открытых источников, горело административное здание, построенное в 1917 году по индивидуальному проекту. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения.