В мэрии Москвы отметили снижение выбросов СО2 на 30% за десять лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Концентрация загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизилась в 2,5 раза, СО2 эмиссии снизились на 30%, сообщила на выставке-форуме "Россия" руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"В Москве 50% зеленых территорий, такого нет ни в одном мегаполисе мира, с одной стороны. С другой стороны, за последние 10 лет, город, вы видите, как он развивается, при этом, например, концентрация загрязняющих веществ снизилась в 2,5 раза", - сказала Урожаева на экспертной панели на тему "Экологическое просвещение: ориентир на устойчивое развитие".

"СО2 эмиссии снизились на 30%, это благодаря политике города, но также благодаря москвичам и тому, что они очень быстро двигаются с точки зрения развития экологических привычек", - продолжила она.

Эмиссия CO2 на душу населения в год - показатель, который используется для оценки уровня выброса парниковых газов на душу населения за год. Высокие значения эмиссии CO2, ведущие к росту содержания парниковых газов в атмосфере Земли, являются основной причиной глобального потепления.