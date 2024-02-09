Началась реставрация здания конторы Новосухаревского рынка архитектора Мельникова

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Реставрация конторы Новосухаревского рынка началась в столице, сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В здании конторы Новосухаревского рынка начались реставрационные работы. Памятник советского авангарда 1920-х годов расположен по адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 11, строение 1. Трехэтажный дом в виде треугольника с обрезанным углом - самая ранняя из капитальных построек знаменитого архитектора Константина Мельникова", - говорится в сообщении.

Контора - единственное здание, оставшееся от Новосухаревского рынка, просуществовавшего до 1930 года. Его неоднократно перестраивали: плоскую крышу перекрыли скатной кровлей, изменили окраску, частично заменили оконные рамы и закрыли стеной открытую лестницу. Наружные дверные полотна были полностью утрачены, отмечается на портале.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, мастера уже начали демонтировать позднюю отделку и планировочные решения, расчищать стены. Он подчеркнул, что в ходе работ на основании архивных данных будут максимально сохранены и воссозданы элементы конструкций, относящихся к периоду постройки - 1926 году.

Он добавил, что к фасадным работам приступят с наступлением тепла. Кроме того, предстоит ремонт кровли. В рамках проекта реставрации планируется вернуться к первоначальной мельниковской идее эксплуатируемой крыши: предполагалось, что ее будут использовать как ресторан.