Электрички МЦД-2 и Курского направления задерживаются в обе стороны

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Электрички Курского направления и второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) задерживаются в обе стороны, сообщили в субботу в Московской железной дороге (МЖД).

"В настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществляется в реверсивном режиме. В связи с этим задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД.

В МЖД отметили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения, а также приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.