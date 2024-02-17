В МЖД сообщили о штатном движении поездов на участке Царицыно - Перерва

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Поезда движутся по участку Царицыно - Перерва в штатном режиме по обоим путям, сообщили в субботу в Московской железной дороге (МЖД).

"Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек Курского направления и МЦД-2", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД.

Ранее сообщалось, что электрички Курского направления и МЦД-2 задерживаются в обе стороны из-за пропуска поездов в реверсивном режиме на участке Царицыно - Перерва.