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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Жителей Москвы предупредили о возможном сильном снегопаде в ближайшие сутки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад с порывистым ветром ожидается в столице в ближайшие сутки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки вновь ожидается сильный снегопад, ветер с порывами до 14 м/с. До вечера 18 февраля прирост свежевыпавшего снега может составить 6 сантиметров", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, в городе в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий, в которых задействовано максимальное количество сил и техники, в том числе дополнительно привлеченных городских инженерных компаний.

В свою очередь в пресс-службе комплекса городского хозяйства попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб. "В течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - сказали в пресс-службе.

Москва
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